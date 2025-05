I titoli di Sky TG24 del 23 maggio 2025, edizione ore 13

Guerra in Ucraina. Lavrov ufficializza un nuovo incontro con Kiev ma avverte: non sarà in Vaticano. Scambio di prigionieri tra russi e ucraini. Scontro tra Trump e Harvard. Un giudice della California blocca la revoca del visto agli studenti stranieri deciso dal presidente americano e dice: è arbitrario. Il killer dei due diplomatici israeliani uccisi a Washington rischia la pena di morte. Lo Stato ebraico incolpa i leader europei. Per l'ONU, a Gaza, aiuti umanitari insufficienti. Nuove indagini sul delitto di Garlasco. Al vaglio degli inquirenti le chat telefoniche e altre sei impronte sconosciute, oltre a quella già attribuita ad Andrea Sempio. 33 anni fa la strage mafiosa di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. Per Mattarella una delle ferite più profonde della nostra storia. Politica divisa sulla storica sentenza della Consulta sulla procreazione assistita. Esulta il Centrosinistra. Per il Centrodestra ogni bambino ha una mamma e un papà. Venerdì nero per i trasporti. Disagi per chi viaggia sui treni per lo sciopero nazionale di 24 ore, agitazione proclamata per il mancato rinnovo del contratto. Stasera si decide lo scudetto. Napoli e Inter in campo alle 20:45 per la conquista del titolo di Campione d'Italia. La squadra di Conte deve difendere un punto di vantaggio. .