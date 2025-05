I titoli di Sky Tg24 del 23 maggio, edizione delle 8

Il killer di Washington rischia la pena di morte per l'uccisione di due israeliani. Lo Stato ebraico incolpa i leader europei. Intanto l'ONU accusa: "Aiuti a Gaza non sufficienti". Nuovo affondo di Trump su Harvard: vietata l'iscrizione agli studenti stranieri con effetto immediato, rischiano l'espulsione forzata. L'ateneo replica: "Ritorsioni illegali". Telefonata tra Meloni e il presidente americano sull'Ucraina, la premier assicura: "Lavoriamo per nuovi negoziati, Kiev vuole la pace, da Mosca nessun passo concreto". Storica sentenza della Consulta: entrambe le mamme possono riconoscere i figli in caso di procreazione medicalmente assistita. Per la Corte il divieto è incostituzionale. Delitto di Garlasco. Oltre all'impronta attribuita a Sempio c'erano altre sei tracce ancora ignote sul muro, vicino al corpo di Chiara Poggi. Al vaglio anche i tabulati telefonici. 33 anni fa la strage di Capaci: la mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Venerdì di disagi per chi si muove con treni e mezzi pubblici. Proclamato lo sciopero nazionale per chiedere il rinnovo contrattuale. A rischio la circolazione per tutto il giorno. Serie A. Decisiva la sfida a distanza di stasera tra Napoli e Inter per il titolo di Campione d'Italia. La squadra di Conte deve difendere un punto di vantaggio. .