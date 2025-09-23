I titoli di Sky Tg24 del 23 settembre, edizione ore 19

Trump al Palazzo di vetro: ho fermato sette guerre, poi attacca l'ONU, finanzia l'assalto dei migranti, critiche anche all'Europa, imbarazzante che compri petrolio russo. Da New York Meloni torna sullo stato palestinese, riconoscimento solo dopo il rilascio degli ostaggi e senza Hamas a Gaza, dice, c'è un'Italia che non vuole essere complice, attacca Schlein. Droni sugli aeroporti di Oslo e Copenaghen. L'Europa punta il dito contro Mosca pronti a difenderci, avverte la Nato, reagire con fermezza, ma evitare escalation, dice Crosetto. Primo sì all'immunità per Ilaria Salis dalla Commissione del Parlamento europeo decisione finale alla plenaria. Voglio essere giudicata in Italia, dice l'europarlamentare. La comunità scientifica contro le dichiarazioni di Trump sul paracetamolo in gravidanza, nessuna correlazione con l'autismo assicura l'Agenzia europea del farmaco. Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere in un sacco a Spoleto, la vittima identificata è un ventunenne che viveva in una casa di accoglienza. Maltempo: allerta arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Lazio, violento nubifragio a Ischia proseguono le ricerche della turista tedesca dispersa nell'alessandrino. Al via la Coppa Italia alle 21 Milan-Lecce, domani Europa League per Roma e Bologna, in esclusiva su Sky. Tennis: Musetti si arrende a Tabilo in finale a Chengdu. .