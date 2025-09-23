I titoli di Sky Tg24 del 23 settembre, edizione ore 19

Trump al Palazzo di vetro: ho fermato sette guerre, poi attacca l'ONU, finanzia l'assalto dei migranti, critiche anche all'Europa, imbarazzante che compri petrolio russo. Da New York Meloni torna sullo stato palestinese, riconoscimento solo dopo il rilascio degli ostaggi e senza Hamas a Gaza, dice, c'è un'Italia che non vuole essere complice, attacca Schlein. Droni sugli aeroporti di Oslo e Copenaghen. L'Europa punta il dito contro Mosca pronti a difenderci, avverte la Nato, reagire con fermezza, ma evitare escalation, dice Crosetto. Primo sì all'immunità per Ilaria Salis dalla Commissione del Parlamento europeo decisione finale alla plenaria. Voglio essere giudicata in Italia, dice l'europarlamentare. La comunità scientifica contro le dichiarazioni di Trump sul paracetamolo in gravidanza, nessuna correlazione con l'autismo assicura l'Agenzia europea del farmaco. Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere in un sacco a Spoleto, la vittima identificata è un ventunenne che viveva in una casa di accoglienza. Maltempo: allerta arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Lazio, violento nubifragio a Ischia proseguono le ricerche della turista tedesca dispersa nell'alessandrino. Al via la Coppa Italia alle 21 Milan-Lecce, domani Europa League per Roma e Bologna, in esclusiva su Sky. Tennis: Musetti si arrende a Tabilo in finale a Chengdu. .

Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doverosoManovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
cronaca
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
00:01:15 min
| 23 minuti fa
Giorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasseGiorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasse
cronaca
Giorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasse
00:00:57 min
| 23 minuti fa
Chiude il Salone nautico di Genova 2025Chiude il Salone nautico di Genova 2025
cronaca
Chiude il Salone nautico di Genova 2025
00:01:44 min
| 56 minuti fa
ERROR! TG0508055ERROR! TG0508055
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Matilde
00:05:45 min
| 1 ora fa
Alluvione Alessandrino, proseguono le ricerche della turista dispersaAlluvione Alessandrino, proseguono le ricerche della turista dispersa
cronaca
Alluvione Alessandrino, proseguono le ricerche della turista dispersa
00:01:47 min
| 3 ore fa
Giancarlo Siani, 40 anni dall'omicidio del giornalistaGiancarlo Siani, 40 anni dall'omicidio del giornalista
cronaca
Giancarlo Siani, 40 anni dall'omicidio del giornalista
00:02:00 min
| 3 ore fa
ERROR! Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri nell'ambito dell'incidente i cui morì l'ex rivale di Sinner a BolzanoERROR! Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri nell'ambito dell'incidente i cui morì l'ex rivale di Sinner a Bolzano
cronaca
Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri
00:00:30 min
| 3 ore fa
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione SevesoMaltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
cronaca
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
00:01:50 min
| 4 ore fa
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinkingL’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking
cronaca
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking
00:01:43 min
| 5 ore fa
Autismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusioneAutismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusione
cronaca
Autismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusione
00:01:48 min
| 5 ore fa
Maltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del SevesMaltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del Seves
cronaca
Maltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del Seveso
00:00:47 min
| 5 ore fa
Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportinoIta, primo volo con due cani in cabina senza trasportino
cronaca
Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino
00:01:00 min
| 5 ore fa
