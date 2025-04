I titoli di Sky TG24 del 24 aprile 2025 - edizione h8

In omaggio alla salma del Papa, migliaia in fila a San Pietro, Porta Santa aperta tutta la notte, il saluto dei fedeli fino a domani, poi la bara sarà chiusa in attesa dei funerali. Via al piano sicurezza per le esequie attese circa 170 delegazioni con i leader di tutto il mondo. Mosca invia la Ministra della Cultura, Netanyahu solo l'ambasciatore. Commemorazione del Parlamento, restiamo agganciati agli insegnamenti di Francesco, ha detto la premier, non merita l'ipocrisia di chi non ha ascoltato i suoi appelli, l'accusa di Schlein. Ancora da stabilire la data del Conclave il più internazionale di sempre. Cresce il peso di Asia e Africa a scapito dell'Europa, 135 i cardinali con diritto di voto. Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 morti e 63 feriti, colpita anche Kharkiv. Trump dice di aver raggiunto un accordo con la Russia, ora deve ottenere l'ok di Zelensky. La Casa Bianca apre alla Cina sui dazi, volano le borse, Bruxelles lancia un avvertimento multando Apple e Meta per violazioni del regolamento sui mercati digitali. Festa della Liberazione, continuano le polemiche per le celebrazioni sobrie. In occasione degli 80anni Sky tg24 presenta "25 aprile, Viva la libertà", lo speciale in onda alle 21. Coppa Italia, il Milan vince 3-0 il derby e conquista la finale, stasera l'altra sfida Bologna-Empoli. Serie A, vittorie per Parma, Lazio, Fiorentina e Torino. .