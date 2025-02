I titoli di Sky Tg24 del 24 febbraio, edizione delle 13

In Germania vince la CDU di Frederich Merz, vola l'ultra Destra. Sconfitta storica per i Socialisti resta il nodo alleanze. La Gross coalizione a due potrebbe non bastare. Colpisce il dato sull'affluenza con oltre l'84% di partecipazione al voto. A Merz i complimenti di tutti i Leader europei. Anche il Cremlino auspica un dialogo produttivo. Tre anni fa l'inizio della guerra in Ucraina, i principali Leader europei a Kiev. Nuova tranche di aiuti e nuove sanzioni a Mosca, stasera bilaterale Trump Macron. G7 al lavoro sulla dichiarazione finale sul conflitto si tratta sulla parola aggressione o invasione russa. Giorgia Meloni fa da ponte tra Stati Uniti ed Europa. Le condizioni di Papa Francesco ricoverato al Gemelli. "Ha trascorso bene la notte, non ha dolore, prosegue le terapie ed è di umore buono", si legge nella nota del Vaticano. Sicurezza l'ultimo report Polizia criminale, in calo gli omicidi volontari sia per le vittime maschili che per quelle femminili. Preoccupa il dato sui minori. Serie A la sconfitta del Napoli a Como lascia l'Inter sola in testa alla classifica. La Juventus vince a Cagliari consolida il quarto posto, stasera Roma-Monza su Sky. "Volevo fare l'archeologa" Jasmine Trinca protagonista della nuova serie Sky L'"Arte della Gioia" si racconta questa sera a Stories appuntamento alle 21.00 su Sky TG24. .