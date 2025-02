I titoli di Sky Tg24 del 24 febbraio, edizione delle 8

La CDU di Merz vince le elezioni in Germania AFD raddoppia i consensi tracollo Socialisti di Scholz fuori i Liberali si profila una grossa coalizione a due balzo dell'euro. Le condizioni di Papa Francesco rimangono critiche. La prognosi resta riservata "Nessun'altra crisi respiratoria", dice il Vaticano, ma c'è una lieve insufficienza renale. Terzo anniversario dell'invasione russa ai vertici UE arrivati a Kiev "Tre anni di resistenza di assoluto eroismo", dice Zelensky e ringrazia tutti coloro che sostengono l'Ucraina. Per la prima volta dal 2002 i tank israeliani in Cisgiordania. Hamas dice no a nuovi colloqui senza la liberazione dei detenuti palestinesi. A Beirut i funerali di Nasrallah. Allarme bomba su un volo dell'American Airlines, l'aereo costretto ad atterrare a Fiumicino scortato da due caccia. Solo oggi 199 passeggeri potranno ripartire. Bus, tram, metro a rischio per lo sciopero di 24 ore dei sindacati di base. Rispettate le fasce di garanzia, ma con orari diversi da città a città. Serie A Napoli sconfitto a Como cede il primo posto all'Inter, L'Atalanta travolge l'Empoli e va a meno due dai campani. La Juventus passa a Cagliari Oggi il posticipo Roma-Monza. "Nella vita volevo fare l'archeologa" Jasmine Trinca protagonista della nuova serie Sky L'arte della Gioia si racconta questa sera a Stories Appuntamento alle 21.00 su SkyTG24 .