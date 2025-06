I titoli di Sky TG24 del 24 giugno: edizione delle 19

Pronti a tornare al tavolo delle trattative, così il Presidente iraniano. Ira di Trump sulle violazioni da entrambe le parti del cessate il fuoco, dura telefonata con Netanyahu. Un raid simbolico israeliano colpisce radar a nord di Teheran in risposta al lancio di due missili balistici. In Israele in 12 giorni 28 morti, 610 in Iran. Gaza, orrore senza fine, oltre 40 persone in attesa di aiuti sono state uccise in due attacchi israeliani. Il Qatar annuncia nuovi negoziati indiretti con Hamas. Giorgia Meloni all'Aia per il vertice Nato. Sulla difesa dice la premier in Senato, la penso come i romani, se vuoi la pace prepara la guerra, parole criticate dalle opposizioni. E al centro del vertice dell'Alleanza Atlantica le spese militari e l'impegno a raggiungere il 5% del Pil. Il segretario Rutte ribadisce, stiamo costruendo un ponte per l'ingresso dell'Ucraina. Il viaggio di Sky TG24 nell'industria della difesa italiana. le nostre telecamere a Bacoli dove si producono anche i sistemi missilistici in grado di proteggere le città europee. Nuovi elementi sul giallo di Villa Pamphili, l'uomo accusato di aver ucciso una donna e la sua figlioletta aveva dormito nel parco con loro nei 15 giorni precedenti l'omicidio. Al via una lunga ondata di caldo africano sull'Italia, domani bollino arancione in 13 città, allerta per il pericolo incendi in Sardegna, previsti picchi oltre i 40 gradi. .