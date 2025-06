I titoli di Sky Tg24 del 24 giugno, edizione delle 8

L'annuncio di Trump in vigore e l'accordo sulla cessate il fuoco tra Israele e Iran, "Per favore non violatelo" aggiunge Teheran attraverso la sua TV di Stato conferma l'intesa. Gli allarmi risuonati per tutta la notte per nuovi lanci di missili colpito un edificio residenziale a Beersheva, nel Sud dello Stato Ebraico quattro le vittime. I mercati sembrano credere nella tregua borse asiatiche positive trainate da Tokyo e Hong Kong, in discesa i prezzi del petrolio attesa per l'apertura in Europa. All'Aia il vertice Nato in serata l'arrivo del Presidente Usa bufera sul taglio concesso alla Spagna, sul 5% del PIL di spesa per la Difesa in 10 anni, "Non ci sono deroghe", insiste Rutte. Meloni alle Camere conferma "L'Italia lavora a una soluzione negoziale sull'uso delle basi, deciderà il Parlamento". Oggi la replica in Senato, Opposizioni divise. Il giallo di Villa Pamphili, il 03/06 scorso Kaufman coinvolto in una lite in centro a Roma, con lui anche la bimba e la donna ritrovate poi morte quattro giorni dopo. Caso Resinovic ai magistrati, la versione di Claudio Sterpin la cercarono tutti tranne il marito. Lui sa quello che è successo, dice l'amico della donna, trovata senza vita tre anni fa. L'anticiclone africano punta sull'Italia in arrivo 10 giorni di caldo record, con punte di 40° da Nord a Sud, clima sempre più afoso e notti tropicali. .