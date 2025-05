I titoli di Sky TG24 del 24 maggio: edizione delle 19

La minaccia di Trump all'Europa di dazi al 50% dal primo giugno. Salvini critica Bruxelles: "Il problema è chi tratta, se non si arrivasse a un accordo sarebbe un problema" dice. Continua il maxi scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Zelensky chiede più pressione su Putin. Non si fermano gli attacchi russi, almeno 13 i morti nella capitale ucraina. Raid israeliano su Gaza, colpita la casa di una dottoressa: uccisi 9 dei suoi 10 figli. Nuove proteste a Tel Aviv contro Netanyahu per la liberazione degli ostaggi. Turista italiano rapito e torturato per settimane a New York. Fermato un trader di criptovalute con cui l'uomo era in affari. Arrestata anche una presunta complice. Caso Resinovich, per la Procura la donna è stata uccisa dal marito. "Non è stato lui, lavoro fatto da più persone, ma Visentin sa che stato", dice Sterpìn, amico della donna. Napoli in festa per il quarto scudetto, lunedì la sfilata della squadra in pullman tra le vie della città. Piano di sicurezza per garantire l'incolumità dei tifosi. Stasera la Palma d'oro a Cannes. Favorito il dissidente iraniano Jafar Panahì. Italia fuori. Backout di ore durante le proiezioni, non si esclude l'atto doloso. Formula Uno in pista a Montecarlo: Pole di Norris davanti a Leclerc, Piastri e Hamilton. MotoGp a Silverstone: Alex Marquez vince la Sprint. Domani le gare in diretta su Sky. .