I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13

Ripetuti attacchi contro la Global Flottiglia, colpita anche una barca battente bandiera italiana, una portavoce a Sky TG24, almeno 15 droni, la politica intervenga. La condanna di Crosetto, fregata italiana in soccorso, domani il ministro riferirà in aula. Tajani a Israele e tutelare le persone a bordo, l'ira delle opposizioni e bagare in aula. Meloni da New York annuncia una mozione parlamentare per riconoscere la Palestina ma con condizioni stringenti, l'accusa di Schlein, votino la nostra proposta sempre bocciata. All'ONU è il giorno di Zelensky, ieri l'incontro con Trump che ha esortato l'Ucraina a riconquistare i suoi territori, Mosca tira dritto, non ci sono alternative alla guerra. Omicidio in Gallura, fermato un imprenditore, stava tentando la fuga, è indagato anche un secondo uomo. Si cerca il corpo della trentatreenne scomparsa a Palau. Applausi per il ritorno in TV di Jimmy Kimmel dopo la sospensione del suo programma, le scuse per i commenti sull'omicidio Kirk, poi la stoccata Trump: ha provato a cancellarmi. Addio all'icona del cinema Claudia Cardinale, la musa di Visconti e Fellini, aveva 87 anni, il ricordo di Mattarella, la sua espressività e la sua eleganza hanno lasciato il segno. Scende in campo l'Europa League live su Sky Sport alle 21, la Roma ospite a Nizza, tensione a poche ore dal match, 102 tifosi giallorossi arrestati. Domani in Bologna contro l'Aston Villa. .