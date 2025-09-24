I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13

00:01:39 min
|
2 ore fa

Ripetuti attacchi contro la Global Flottiglia, colpita anche una barca battente bandiera italiana, una portavoce a Sky TG24, almeno 15 droni, la politica intervenga. La condanna di Crosetto, fregata italiana in soccorso, domani il ministro riferirà in aula. Tajani a Israele e tutelare le persone a bordo, l'ira delle opposizioni e bagare in aula. Meloni da New York annuncia una mozione parlamentare per riconoscere la Palestina ma con condizioni stringenti, l'accusa di Schlein, votino la nostra proposta sempre bocciata. All'ONU è il giorno di Zelensky, ieri l'incontro con Trump che ha esortato l'Ucraina a riconquistare i suoi territori, Mosca tira dritto, non ci sono alternative alla guerra. Omicidio in Gallura, fermato un imprenditore, stava tentando la fuga, è indagato anche un secondo uomo. Si cerca il corpo della trentatreenne scomparsa a Palau. Applausi per il ritorno in TV di Jimmy Kimmel dopo la sospensione del suo programma, le scuse per i commenti sull'omicidio Kirk, poi la stoccata Trump: ha provato a cancellarmi. Addio all'icona del cinema Claudia Cardinale, la musa di Visconti e Fellini, aveva 87 anni, il ricordo di Mattarella, la sua espressività e la sua eleganza hanno lasciato il segno. Scende in campo l'Europa League live su Sky Sport alle 21, la Roma ospite a Nizza, tensione a poche ore dal match, 102 tifosi giallorossi arrestati. Domani in Bologna contro l'Aston Villa. .

Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata specialeMaltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
cronaca
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
00:01:39 min
| 25 minuti fa
pubblicità
ERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volereERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volere
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 25 minuti fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vinoUccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 59 minuti fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamoloTimeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 54 minuti fa
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionaliAttacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
cronaca
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
00:01:41 min
| 59 minuti fa
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operaiAutomotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
cronaca
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
00:01:33 min
| 1 ora fa
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 3 ore fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembratoSpoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembrato
cronaca
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
00:01:26 min
| 5 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 5 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 6 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 7 ore fa
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata specialeMaltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
cronaca
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
00:01:39 min
| 25 minuti fa
ERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volereERROR! Processo Pifferi, neonata morta di stenti, madre era capace di intendere e volere
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 25 minuti fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vinoUccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 59 minuti fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamoloTimeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 54 minuti fa
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionaliAttacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
cronaca
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
00:01:41 min
| 59 minuti fa
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operaiAutomotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
cronaca
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
00:01:33 min
| 1 ora fa
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 3 ore fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembratoSpoleto, c'è un indagato per l'omicidio del 21enne trovato smembrato
cronaca
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
00:01:26 min
| 5 ore fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 5 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 6 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità