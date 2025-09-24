I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8

La Global Sumud Flotilla sotto attacco. Colpite con droni, bombe sonore e spray urticanti alcune navi al largo di Creta. Appello di Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo". L'affondo di Trump contro ONU ed Europa su migranti e clima. "Ho fermato 7 guerre e nessuno mi ha ringraziato", dice. Poi su Kiev: "Può riconquistare tutti i suoi territori", assicura. E da New York Giorgia Meloni annuncia "Riconoscimento dello Stato palestinese solo dopo il rilascio degli ostaggi e senza Hamas". Schlein: "C'è un'Italia che non vuole essere complice". Droni sugli aeroporti di Oslo e Copenaghen, l'Europa accusa Mosca. "Pronti a difenderci", avverte Rutte. "Qualcuno sta cercando un'escalation", commenta il Papa. Dopo la censura e la sospensione Jimmy Kimmel torna in TV e punzecchia subito Trump: "Mai sminuita la morte di Kirk, in gioco c'è la libertà di parola", dice. Maltempo, resta l'allerta in diverse regioni. La Liguria chiede lo stato d'emergenza. E dopo il nubifragio, conta dei danni a Ischia. Ancora senza esito le ricerche della dispersa in Piemonte. È morta Claudia Cardinale, l'attrice, musa di Visconti, indimenticabile ne "Il Gattopardo". Ha lavorato anche con Fellini e Sergio Leone. Malata da tempo, aveva 87 anni. Europa League al via. La Roma di Gasperini, dopo la vittoria nel dopo la vittoria nel derby, debutta in casa del Nizza. Tutto live su Sky Sport. .

Incipit, Marcello Fois racconta l'immensa distrazioneIncipit, Marcello Fois racconta l'immensa distrazione
cronaca
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
00:11:47 min
| 56 minuti fa
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomoditÃ "Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomoditÃ "
cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità"
00:00:40 min
| 1 ora fa
ERROR! WEB2409000ERROR! WEB2409000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 24 settembre
00:22:47 min
| 2 ore fa
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doverosoManovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
cronaca
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
00:01:15 min
| 13 ore fa
Giorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasseGiorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasse
cronaca
Giorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasse
00:00:57 min
| 13 ore fa
Chiude il Salone nautico di Genova 2025Chiude il Salone nautico di Genova 2025
cronaca
Chiude il Salone nautico di Genova 2025
00:01:44 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0508055ERROR! TG0508055
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Matilde
00:05:45 min
| 14 ore fa
ERROR! T19230925ERROR! T19230925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 23 settembre, edizione ore 19
00:01:38 min
| 13 ore fa
Alluvione Alessandrino, proseguono le ricerche della turista dispersaAlluvione Alessandrino, proseguono le ricerche della turista dispersa
cronaca
Alluvione Alessandrino, proseguono le ricerche della turista dispersa
00:01:47 min
| 16 ore fa
Giancarlo Siani, 40 anni dall'omicidio del giornalistaGiancarlo Siani, 40 anni dall'omicidio del giornalista
cronaca
Giancarlo Siani, 40 anni dall'omicidio del giornalista
00:02:00 min
| 16 ore fa
ERROR! Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri nell'ambito dell'incidente i cui morì l'ex rivale di Sinner a BolzanoERROR! Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri nell'ambito dell'incidente i cui morì l'ex rivale di Sinner a Bolzano
cronaca
Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri
00:00:30 min
| 16 ore fa
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione SevesoMaltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
cronaca
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
00:01:50 min
| 17 ore fa
