I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8

La Global Sumud Flotilla sotto attacco. Colpite con droni, bombe sonore e spray urticanti alcune navi al largo di Creta. Appello di Tajani: "Israele tuteli chi è a bordo". L'affondo di Trump contro ONU ed Europa su migranti e clima. "Ho fermato 7 guerre e nessuno mi ha ringraziato", dice. Poi su Kiev: "Può riconquistare tutti i suoi territori", assicura. E da New York Giorgia Meloni annuncia "Riconoscimento dello Stato palestinese solo dopo il rilascio degli ostaggi e senza Hamas". Schlein: "C'è un'Italia che non vuole essere complice". Droni sugli aeroporti di Oslo e Copenaghen, l'Europa accusa Mosca. "Pronti a difenderci", avverte Rutte. "Qualcuno sta cercando un'escalation", commenta il Papa. Dopo la censura e la sospensione Jimmy Kimmel torna in TV e punzecchia subito Trump: "Mai sminuita la morte di Kirk, in gioco c'è la libertà di parola", dice. Maltempo, resta l'allerta in diverse regioni. La Liguria chiede lo stato d'emergenza. E dopo il nubifragio, conta dei danni a Ischia. Ancora senza esito le ricerche della dispersa in Piemonte. È morta Claudia Cardinale, l'attrice, musa di Visconti, indimenticabile ne "Il Gattopardo". Ha lavorato anche con Fellini e Sergio Leone. Malata da tempo, aveva 87 anni. Europa League al via. La Roma di Gasperini, dopo la vittoria nel dopo la vittoria nel derby, debutta in casa del Nizza. Tutto live su Sky Sport. .