I titoli di Sky TG24 del 25 aprile 2025 - edizione h19

Le celebrazioni del 25 Aprile. Per Sergio Mattarella: "È sempre tempo di Resistenza". "Onoriamo i valori democratici negati dal fascismo" dice Giorgia Meloni. Manifestazioni in tutta Italia per celebrare gli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo. A Milano ha sfilato la Brigata ebraica insieme alla Comunità ucraina. La morte di Papa Francesco. Domani alle 10 i funerali, poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore. A San Pietro concluso l'omaggio dei fedeli alla salma di Bergoglio. Alle 20 la chiusura della bara. Roma città blindata per l'ultimo saluto al pontefice. In arrivo oltre 160 delegazioni da tutto il mondo. Il prefetto Lamberto Giannini a Sky TG24 dice: "La fase più delicata sarà il trasferimento del feretro". Stasera arrivano nella capitale italiana anche Trump e la moglie Melania. Prima di partire il presidente americano rivela: "Domani incontrerò il primo ministro italiano". A Lanciano un'auto travolge un gruppo di manifestanti per il 25/04. Il bilancio è di 1 morto e 2 feriti gravi. L'incidente causato da un malore del conducente o da un guasto meccanico. Dramma nel torinese. Un 34enne con precedenti penali ha ucciso una coppia di vicini e poi si è suicidato. Per gli inquirenti l'assassino avrebbe avuto un movente passionale. Grande sport su Sky con Tennis e Motori. Oggi a Madrid in campo Cobolli, domani Musetti, Sonego, Arnaldi e Berrettini. Per la Moto GP: Marquez il più veloce nelle prequalifiche. Domani la gara. .