I titoli di Sky TG24 del 25 aprile 2025, edizione ore 8

25/4: oggi Mattarella all'Altare della Patria, poi a Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni comuni. Tensioni ieri a Torino tra antagonisti e polizia. 100.000 persone hanno già reso omaggio a Papa Francesco. Lunghe code a San Pietro nella notte. Il flusso di pellegrini continuerà per tutta la giornata, fino alle 19. Corteo funebre a passo d'uomo per l'ultimo saluto. Svelata la tomba con l'iscrizione Franciscus. Poveri e bisognosi accoglieranno la bara a Santa Maria Maggiore. Domani lo speciale su Sky. Attese 130 delegazioni da tutto il mondo. Stasera arriva Trump, possibile incontro con Von der Leyen ma per ora nessuna conferma. Dopo giorni arrivano le condoglianze di Netanyahu. Continuano le riunioni in vista del conclave più affollato di sempre: 135 i porporati con diritto di voto, all'80% nominati da Bergoglio e quindi debuttanti. Guerra in Ucraina, Lavrov fa sapere: "pronti all'intesa", ma ci sono punti da chiarire. Trump intima a Putin di fermarsi, ma Zelensky ribadisce: "no cessioni della Crimea". Tragedia familiare: a Modena 83enne uccide la moglie malata e il figlio disabile, poi si toglie la vita. Il fratello dell'anziano trova i 3 cadaveri in casa. Coppa Italia, il Bologna batte l'Empoli 2-1 e va in finale dopo 51 anni. Moto GP in pista a Jerez, in Spagna. In diretta su Sky alle 10:45 le libere, prequalifiche alle 15. .