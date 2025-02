I titoli di Sky Tg24 del 25 febbraio, edizione delle 13

I negoziati sull'Ucraina; oggi secondo round a Riad tra i delegati di Stati Uniti e Russia. Sui minerali strategici possibili interazioni tra Washington e Mosca, dice il Cremlino. Dopo l'incontro con Macron, Trump annuncia: a breve vedrò Zelensky La guerra può finire presto, dice. Mosca applaude la posizione equilibrata dell'America all'Onu. Il Papa, ricoverato al Gemelli ha incontrato monsignor Parolin. Ha riposato bene continua le cure e non ha avuto nessuna nuova crisi respiratoria. Proseguono le veglie di preghiera. Giorgia Meloni rinvia a venerdì prossimo il Consiglio dei ministri sul caro Bollette. Il governo cerca più risorse. Ira del ministro Giorgetti, critiche dalle opposizioni. Alla Camera le mozioni di sfiducia Nordio e Santanchè. Entrambi i ministri in aula. Nel pomeriggio il voto sulla titolare del Turismo che ribadisce: non mi dimetto. Uccide a coltellate la madre e poi incendia la casa di famiglia nel pratese, in Toscana. Fermato il figlio ventiduenne. Avrebbe agito nella notte. Resta da chiarire il movente. Attesa a Milano la sentenza sul disastro ferroviario avvenuto a Pioltello nel gennaio 2018, in cui morirono tre donne. Oltre duecento persone rimasero ferite. Serie A poker della Roma al Monza, decimo risultato utile per i giallorossi che si avvicinano alla zona Europa League. Quarti di Coppa Italia stasera in campo Inter - Lazio. .