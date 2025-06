I titoli di Sky Tg24 del 25 giugno, edizione delle 13

Regge la tregua tra Israele e Iran, Trump all'Aia a Teheran: Non avrà la bomba nucleare, il raid a Fordow come Hiroshima ha chiuso la guerra, dice il presidente americano. Il vertice Nato verso l'intesa sull'aumento al 5% del PIL delle spese per la difesa. Il segretario generale Rutte elogia Trump: Senza di lui non avremmo raggiunto questi obiettivi. Giorgia Meloni conferma l'impegno dell'Italia sul target del 5%, lungo colloquio con Trump alla cena dei leader. Le opposizioni restano critiche. La hostess palermitana precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna, la famiglia non crede al suicidio, ha ascoltato più volte il fidanzato che era con lei, disposta l'autopsia. Il giallo di Villa Pamphili Kaufmann ai PM di Roma: Sono innocente. Domani l'udienza sull'estradizione. Per Anastasia e la figlia, una vita da senzatetto nelle due settimane prima di essere uccise. Venezia si prepara alle nozze tra il miliardario Jeff Bezos e Lawrence Sanchez tra rigide misure di sicurezza e polemiche. In Laguna arrivati i primi ospiti vip. Ondata di caldo africano sull'Italia. Firenze tra le sei città bollino rosso domani, la città ha la sua prima lista di rifugi climatici. 44 luoghi pubblici per ripararsi dal caldo. Europei di basket femminile, le azzurre battono la Turchia, e si qualificano per le semifinali, la prima volta, in trent'anni sfideranno la vincente tra Belgio e Germania. .