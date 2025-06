I titoli di Sky Tg24 del 25 giugno, edizione delle 19

Dal vertice Nato all'Aja via libera degli alleati alla spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, intesa di portata monumentale penso sia merito mio, dice Trump. Per Giorgia Meloni l'accordo è sostenibile, non toglieremo un euro dalle priorità del Governo, assicura la Presidente del Consiglio, poi conferma il pieno sostegno all'Ucraina. Il presidente americano è tornato sull'operazione in Iran, è stato un grande successo, sottolinea, poi attacchi ai media americani vogliono sminuire l'efficacia dell'attacco. L'omicidio di Giulia Tramontano, ergastolo per Impagnatiello anche in appello, ma è stata esclusa la premeditazione, è una vergogna, commenta la sorella della vittima. Trovato morto il bagnino della piscina di Castrezzato nel bresciano, dove la settimana scorsa è ha negato un bimbo di quattro anni, il trentasettenne era scomparso dopo la tragedia. Il giallo di Villa Panfilli, Kaufman, interrogato dai PM italiani in videoconferenza con la Grecia, si dichiara innocente, attesa la decisione sull'estradizione. La Ferrari sbarca nel mondo della vela, la scuderia ha presentato a Maranello la Ferrari Hyper Sale a capo del progetto nel ruolo di team principal, Giovanni Soldini. Brad Pitt pilota, arriva in sala nei cinema Formula Uno il film tra i produttori anche sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. .