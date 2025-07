I titoli di Sky TG24 del 25 luglio 2025 - edizione h19

"Fermare la catastrofe umanitaria a Gaza", in un comunicato congiunto Regno Unito, Francia e Germania chiedono a Israele di revocare le restrizioni agli aiuti. L'esercito autorizza i lanci di cibo. Macron rilancia sul riconoscimento della Palestina. "Le parole del Presidente francese non contano", dice Trump. Netanyahu sugli ostaggi: "Valutiamo opzioni alternative". Sui dazi: "Un accordo con l'Europa è possibile al 50%", dice Trump prima di partire per la Scozia. Von der Leyen lo incontrerà domenica. Bruxelles prepara comunque le contromisure. Potrebbe essere stato il carico eccessivo del cestello a causare la tragedia sul lavoro a Napoli. Morti 3 operai precipitati dal tetto di un edificio. Indaga la Magistratura. Resta in gravi condizione il 15enne accoltellato durante una partita di calcio a Giugliano, in provincia di Napoli. Arrestato un 18enne: è accusato di tentato omicidio. Blitz dei Carabinieri del Nas di Bologna nei rifugi di montagna di Emilia Romagna, sequestrati oltre 700 chili di carne. Alcuni lotti erano scaduti da più di 20 anni. È grave il ginnasta Bonicelli, è caduto dagli anelli alle Universiadi di Essen in Germania. L'Azzurro è stato operato al collo. l'Italia ha ritirato la squadra dalle competizioni. Formula Uno a SPA in Belgio, sarà Piastri su McLaren a partire dalla Pole Position nella gara Sprint di domani. Quarto tempo per la Ferrari di Leclerc. Tutti gli appuntamenti live su Sky. .