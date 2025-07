I titoli di Sky Tg24 del 25 luglio, edizione delle 13

Tragedia a Napoli, tre operai hanno perso la vita cadendo da un montacarichi in un cantiere, forse per il ribaltamento del cestello, stavano ristrutturando un edificio. Medio Oriente, dopo lo stop dei negoziati Hamas si dice ancora disponibile al dialogo, ma l'inviato statunitense Witkoff parla di posizione egoistica, riunione d'emergenza, Londra, Parigi, Berlino. Macron annuncia, riconosceremo lo stato di Palestina, Netanyahu parla di premio al terrore, intanto si inasprisce l'emergenza umanitaria a Gaza, 80 bambini morti da aprile per fame. Dazi, trattativa a oltranza sul 15% tra Stati Uniti e Unione Europea. Per Trump il dialogo prosegue bene ma von der Leyen insiste, la soluzione, dice, deve essere soddisfacente per tutti. Scontro sulla giustizia, botta e risposta tra ANM e Nordio sulla separazione delle carriere e sulla vicenda Affidopoli a Pesaro l'ex sindaco Ricci insiste, sono estraneo. Fine settimana di partenze e traffico molto intenso. A partire da oggi tre giorni da bollino rosso, secondo l'ANAS saranno oltre 13 milioni i veicoli in viaggio. Giffoni Film Festival, Tim Burton presenta la seconda stagione di Mercoledì. Il rapporto tra un padre e una figlia al centro della pellicola di Luca Marinelli, Paternal Leave. Il Gran Premio del Belgio di Formula 1, nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint di domani, tutti gli appuntamenti live su Sky, il nostro unico obiettivo è tornare a vincere, dice Charles Leclerc. .