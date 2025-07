I titoli di Sky Tg24 del 25 luglio, edizione delle 8

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. La mossa diplomatica di Macron scatena l'ira di Netanyahu, dopo il flop dei negoziati a Doha, affermano anche dagli Stati Uniti. Ultima curva per l'accordo Washington-Bruxelles sui dazi al 15%, per Trump le cose stanno andando bene ma von der Leyen insiste per una soluzione soddisfacente. Meloni e il nazionalismo pro-occidente sulla copertina del Time. L'ANM attacca Nordio sulla sua ex contrarietà alla separazione delle carriere, il ministro replica: "Cambiato idea." Si infiamma il confine tra Thailandia e Cambogia, fuoco incrociato di artiglieria e lancio di razzi, 15 vittime e 100mila sfollati, Bangkok avverte: "È un rischio guerra." Colloquio molto produttivo, Ghislaine Maxwell in carcere risponde alle domande del vice procuratore sulle verità di Epstein, spunta il nome di Bill Clinton in nuove indiscrezioni. Nel pavese è ancora senza esito la ricerca del 16enne caduto nel fiume, poi due giorni fa il ragazzo si era tuffato con i fratelli, forse tradito dal fondale insidioso. Una trentina i casi di West Nile in tutta Italia, nel basso Lazio convocata la conferenza dei sindaci, in corso disinfestazione. Gli esperti: prevenzione ma niente psicosi. Un rombo tra i boschi delle Ardenne, riparte in Belgio la Formula 1, oggi su Sky libere e qualifiche della Sprint, la Ferrari in pista con monoposto a giornata. .