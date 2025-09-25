I titoli di Sky TG24 del 25 settembre 2025 - edizione h10

Israele a Gaza ha superato il limite, dice Giorgia Meloni all'ONU. E dopo gli attacchi alla Flotilla la Premier parla di spedizione irresponsabile e pericolosa. Dopo la fregata Fasan Crosetto invierà anche la nave Alpino. L'attacco ci riguarda da vicino, dice il Ministro alla Camera. Schlein: la Premier divide il Paese. Sindacati pronti a nuove mobilitazioni. Ancora avvistamenti di droni in Danimarca. Opera di professionisti, dice Copenaghen. Putin va fermato ora, chiede Zelensky. Per Von der Leyen abbattere i jet russi è un'opzione. Regionali, a pochi giorni dal voto. Tra poco, alle 10:30, su Sky Tg24 torna il confronto: primo faccia a faccia tra i candidati delle Marche, con regole e tempi uguali per tutti. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti solleva perplessità su costi e vincoli ambientali, documenti carenti da integrare. Il Governo rassicura: per le opposizioni è una bocciatura. Ha confessato l'imprenditore indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, in Gallura. L'uomo, produttore di vini di lusso, aveva tentato di nasconderne il corpo tra le sterpaglie della sua tenuta. A Spoleto fermato un ucraino per l'omicidio del giovane ritrovato fatto a pezzi in un sacco, decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei vicini. Esordio vincente in Europa League per la Roma di Gasperini, 2-1 a casa della Nizza. Stasera, alle 21:00, il Bologna affronta in trasferta l'Aston Villa, diretta su Sky Sport. .

Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidioDonna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
cronaca
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
00:01:23 min
| 48 minuti fa
cronaca
Omicidio a Spoleto, disposto fermo del 32enne già indagato
00:01:26 min
| 48 minuti fa
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamentoFotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
cronaca
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
00:01:14 min
| 2 ore fa
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armiArrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
cronaca
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
00:00:54 min
| 2 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 25 settembre 2025
00:22:38 min
| 4 ore fa
Palau, Arrestato Ragnedda, trovato corpo di Cinzia PinnaPalau, Arrestato Ragnedda, trovato corpo di Cinzia Pinna
cronaca
Palau, Arrestato Ragnedda, trovato corpo di Cinzia Pinna
00:01:28 min
| 12 ore fa
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata specialeMaltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
cronaca
Maltempo, isola d'Ischia sorvegliata speciale
00:01:39 min
| 17 ore fa
cronaca
Neonata morta, Alessia Pifferi capace di intendere e volere
00:01:59 min
| 17 ore fa
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vinoUccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
cronaca
Uccisa in Gallura, confessa imprenditore del vino
00:01:24 min
| 18 ore fa
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamoloTimeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
cronaca
Timeline, i chiarimenti sull'allarme per l'uso del paracetamolo
00:24:12 min
| 18 ore fa
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionaliAttacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
cronaca
Attacco sulla flotilla, attivisti:azione illegale in acque internazionali
00:01:41 min
| 18 ore fa
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operaiAutomotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
cronaca
Automotive Torino, il cartello di Mole Urbana per assumere 100 operai
00:01:33 min
| 19 ore fa
