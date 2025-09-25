I titoli di Sky TG24 del 25 settembre 2025 - edizione h10

Israele a Gaza ha superato il limite, dice Giorgia Meloni all'ONU. E dopo gli attacchi alla Flotilla la Premier parla di spedizione irresponsabile e pericolosa. Dopo la fregata Fasan Crosetto invierà anche la nave Alpino. L'attacco ci riguarda da vicino, dice il Ministro alla Camera. Schlein: la Premier divide il Paese. Sindacati pronti a nuove mobilitazioni. Ancora avvistamenti di droni in Danimarca. Opera di professionisti, dice Copenaghen. Putin va fermato ora, chiede Zelensky. Per Von der Leyen abbattere i jet russi è un'opzione. Regionali, a pochi giorni dal voto. Tra poco, alle 10:30, su Sky Tg24 torna il confronto: primo faccia a faccia tra i candidati delle Marche, con regole e tempi uguali per tutti. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti solleva perplessità su costi e vincoli ambientali, documenti carenti da integrare. Il Governo rassicura: per le opposizioni è una bocciatura. Ha confessato l'imprenditore indagato per l'omicidio di Cinzia Pinna, in Gallura. L'uomo, produttore di vini di lusso, aveva tentato di nasconderne il corpo tra le sterpaglie della sua tenuta. A Spoleto fermato un ucraino per l'omicidio del giovane ritrovato fatto a pezzi in un sacco, decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei vicini. Esordio vincente in Europa League per la Roma di Gasperini, 2-1 a casa della Nizza. Stasera, alle 21:00, il Bologna affronta in trasferta l'Aston Villa, diretta su Sky Sport. .