I titoli di Sky Tg24 del 25 settembre: edizione delle 8

L'attacco alla Flotilla, continua lo scontro tra opposizione e Governo. Inviate 2 fregate in soccorso delle navi. Ma non garantiamo la sicurezza nelle acque israeliane, dice Crosetto. L'intervento di Giorgia Meloni al Palazzo di Vetro: Mosca ha calpestato l'ONU, Israele a Gaza ha superato il limite, dice la Premier. E sui migranti si scaglia contro i Magistrati politicizzati. Poi c'è la guerra in Ucraina con l'appello di Zelensky: Putin va fermato ora. Nuovo avvistamento di droni nello spazio aereo della Danimarca, ma per Copenaghen non c'è alcuna prova che siano russi. Le regionali nelle Marche, a Sky Tg24 il confronto tra Acquaroli e Ricci. Sanità, fine vita, trasporti tra i temi tracciati e toccati nel faccia a faccia tra i due candidati. La morte di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ha confessato l'omicidio della 33enne scomparsa l'11 settembre. Il corpo della vittima ritrovato nelle campagne di Arzachena, il giallo sul movente. Il fotografo trovato morto a Milano, l'autopsia conferma l'ipotesi dell'omicidio. Sul corpo di Maurizio Rebuzzini trovati segni compatibili con il decesso per asfissia. 20 anni fa la morte di Federico Aldrovandi, il giovane ucciso dalle percosse di 4 agenti di polizia, la madre accusa: gli agenti che lo hanno assassinato sono tornati in servizio. Poi c'è l'Europa League, con la Roma che passa a Nizza. Questa sera alle 21 su Sky la sfida tra Bologna e Aston Villa. Per il tennis, all'ATP di Pechino, tra poco l'esordio di Sinner contro Cilic. .

