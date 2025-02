I titoli di Sky TG24 del 26 febbraio 2025 - edizione h19

Dazi e Italia al centro della prima Riunione di Gabinetto di Trump, il Presidente americano attacca l'Unione Europea creata per truffare gli Stati Uniti. Alla riunione è presente anche Musk. A Bruxelles il vertice sulla Difesa comune per Meloni "Le spese militari fuori dal patto di stabilità" ha trovato l'accordo sulle terre rare. Per Washington l'Ucraina non entrerà nella NATO. In Medio Oriente Hamas restituisce i corpi di quattro ostaggi in cambio di oltre 600 detenuti a Tel Aviv. I funerali della famiglia Bibas. Video shock del Presidente americano su Gaza. Papa Francesco ricoverato all'Ospedale Gemelli per una polmonite nell'ultimo bollettino i medici dicono "C'è un ulteriore lieve miglioramento, ma la prognosi resta riservata". Shock in Molise il Presidente della Regione Francesco Roberti indagato a Campobasso per corruzione in un presunto traffico di rifiuti. Nell'inchiesta coinvolta anche la Nuovo monito di Mattarella: "Il CSM contribuisca a serenità tra istituzioni", ha detto il Presidente Pietro Gaeta, nominato nuovo Procuratore Generale della Cassazione. Torna la serie in pillole Overview Socialdemocrazia il titolo della nuova puntata in onda oggi nelle principali edizioni del TG su Sky TG24.it e su YouTube. Nuova eccezionale scoperta dagli scavi di Pompei, gli archeologi hanno riportato alla luce una nuova Villa dei Misteri con una grande sala per banchetti completamente affrescata. .