I titoli di Sky TG24 del 26 giugno: edizione delle 13

Khamenei si congratula con l'Iran per la vittoria su Israele, la guida suprema riappare in un videomessaggio, il regime israeliano è schiacciato, abbiamo dato uno schiaffo agli Stati Uniti. Israele sospende le consegne di aiuti umanitari a Gaza, oltre 30 morti negli ultimi raid sulla striscia, il Papa contro il riarmo è una falsa propaganda che tradisce i desideri di pace. Consiglio europeo a Bruxelles sul tavolo: Dazi, Medio Oriente e Ucraina, all'indomani dell'accordo al vertice Nato, sull'aumento al cinque per cento del PIL delle spese per la difesa entro il 2035. Non passa in commissione al Senato l'emendamento della Lega sul terzo mandato, Calderoli non nasconde l'amarezza, Tajani non cambia nulla nel centrodestra. Negoziante ucciso a coltellate a Busto Arsizio, fermato un cinquantenne, aveva preso in affitto una casa dalla vittima, il movente forse di natura economica. Luciano Bonfiglio è il nuovo presidente del Coni, eletto al primo scrutinio con 47 voti su 81, succede a Giovanni Malagò, rimasto in carica per 12 anni. A Venezia tutto pronto per le nozze milionarie tra Jeff Bezos e Lorenz Sanchez. Oggi il primo dei tre giorni di festa in laguna attesi 200 ospiti VIP. Paola Cortellesi, ospite di Stories Live, l'attrice si racconta dopo lo straordinario successo di "C'è ancora domani", film d'esordio alla regia, appuntamento alle 21 su Sky Tg24. .