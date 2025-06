I titoli di Sky Tg24 del 26 giugno, edizione delle 19

Iran, riappare Khamenei e si congratula per la vittoria su Israele. Il Pentagono diffonde le immagini dei test della bomba lanciata contro i siti nucleari di Teheran. Israele blocca nuovamente gli aiuti in entrata nella Striscia di Gaza, dove continuano i bombardamenti, decine le vittime. Appello del Papa contro il riarmo. Il Consiglio Europeo a Bruxelles, si parla di dazi, Medio Oriente e Ucraina dopo il vertice della NATO che ha approvato l'aumento al 5% del PIL per le spese della difesa. Orrore a Foligno, violenza sessuale su una minorenne ad opera del padre, ora ai domiciliari, che la faceva abusare anche da altri uomini. Inchiesta sui depistaggi di via D'Amelio, perquisizione a casa dell'ex procuratore Tinebra, morto 8 anni fa, responsabile delle indagini sull'uccisione di Paolo Borsellino. Avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Fumata bianca per la presidenza del CONI, Luciano Buonfiglio succede a Malagò. Ha 74 anni e da 20 presiede la Federazione Italiana Canoa. A Venezia iniziano i 3 giorni di festa per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, contestate da alcuni attivisti. Oltre 200 gli ospiti VIP arrivati in laguna. Paola Cortellesi, ospite di Stories Live. L'attrice si racconta dopo lo straordinario successo di "C'è ancora domani", film d'esordio alla regia. Appuntamento alle 21:00 su Sky Tg24. .