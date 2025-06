I titoli di Sky TG24 del 26 giugno: edizione delle 8

Al vertice Nato accordo sull'aumento al cinque percento del PIL, delle spese per la difesa entro il 2035, Trump attacca la Spagna che si sfila, ha confermato il sostegno all'Ucraina. Per Giorgia Meloni l'intesa è necessaria e sostenibile e non toglieremo un Euro dalle priorità del governo, assicura la premier che oggi sarà a Bruxelles al Consiglio europeo. Trump accusa i media americani sull'Iran vogliono sminuire l'efficacia dell'attacco, dice l'intelligence assicura, i siti nucleari sono stati devastati. A Gaza, nuovi attacchi israeliani. Omicidio a Busto Arsizio, nel varesotto, il titolare di una cartoleria ucciso a coltellate nella notte. Fermato un uomo, è un conoscente della vittima ancora ignoto il movente. Il giallo di Villa Pamphili, oggi in Grecia l'udienza per l'estradizione di Kaufmann, accusato degli omicidi della donna e della sua bambina; nel primo interrogatorio si è dichiarato innocente. Si intensifica il caldo sull'Italia, oggi sei le città da bollino rosso e domani saliranno a 13. In arrivo maltempo al nord, allerta gialla in Lombardia, Alto Adige e Veneto. A Venezia è tutto pronto per le nozze da sogno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da oggi in laguna tre giorni di feste tra ospiti VIP, misure di sicurezza straordinarie e proteste. Paola Cortellesi è l'ospite di Stories Live, l'attrice si racconta dopo lo straordinario successo di "C'è ancora domani" film d'esordio alla regia. Appuntamento alle 21 su Sky TG24. .