I titoli di Sky TG24 del 26 luglio 2025 - edizione h19

Guerra in Medio Oriente, Regno Unito, Francia e Germania annunciano una distribuzione aerea di aiuti. Peggiora la situazione umanitaria. Controproducente riconoscere ora la Palestina, dice Meloni. Dazi, Trump il viaggio in Scozia domani vedrà Von Der Leyen, lunedì il premier britannico. Bruxelles insiste il risultato dovrà essere equilibrato e garantire stabilità per imprese e lavoratori. Napoli sono quattro, le persone indagate dopo che ieri tre operai sono morti per il ribaltamento di un montacarichi, due di loro lavoravano in nero, si indaga sulle misure di sicurezza. È stato ritrovato il corpo senza vita del ragazzo disperso da giorni nelle acque del Po, era stato trascinato via dalla corrente mentre stava facendo un bagno con i fratelli. Il virus West Nile, sette i nuovi casi nel Lazio tra le province di Roma e Latina, rafforzate le misure di prevenzione, le autorità rassicurano nessun allarme. Novità per chi viaggia in aereo via liberà ai liquidi nel bagaglio a mano fino a due litri negli aeroporti dotati di scanner di ultima generazione, soddisfazione dei passeggeri. Decine di incendi da nord a sud, sotto controllo il rogo lungo la riviera di Manfredonia. Meteo in arrivo un peggioramento con venti forti e precipitazioni abbondanti su tutta l'Italia. La Formula Uno fa tappa in Belgio, Verstappen vince la gara sprint, domani la corsa vera e propria con Norris in Pole, terzo Leclerc, tutto in diretta su Sky. .