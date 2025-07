I titoli di Sky TG24 del 26 luglio: edizione delle 13

In Italia ancora vittime sul lavoro, ieri quattro in un solo giorno a Napoli, i primi indagati per la morte dei tre operai precipitati da un montacarichi. E poi il Medio Oriente con l'appello di Londra, Berlino e Parigi per fermare la catastrofe umanitaria a Gaza. Per Meloni però è controproducente riconoscere ora lo stato di Palestina. Trattativa sui dazi, domani in Scozia l'incontro tra Trump e la Presidente della Commissione Europea Von Der Leyen, l'accordo con l'Europa sarà il più grande di tutti, dice il Presidente americano. Il dibattito politico sulle regionali, il PD difende la candidatura di Ricci nelle Marche, in Campania restano però le divisioni nel centrosinistra su Roberto Fico. West Nile è in aumento i casi di infezione nel Lazio, disposte disinfestazioni e controlli sulle donazioni di sangue, il governatore Rocca però rassicura non c'è alcun allarme. Novità per chi viaggia in aereo da oggi via libera ai liquidi nel bagaglio a mano fino a due litri, il nuovo servizio attivo in tutti gli aeroporti che siano però dotati di scanner di ultima generazione. Il grande spettacolo della Formula Uno su Sky Sport, sul circuito di Spa, Max Verstappen vince la gara sprint. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara in diretta. E poi c'è un weekend da bollino rosso sulle strade italiane, saranno almeno 13 milioni gli italiani in viaggio per le vacanze, maltempo sul centro nord e sole invece al sud. .