I titoli di Sky TG24 del 26 maggio 2025 - edizione h13

Trump attacca Putin: "è impazzito, la Russia cadrà se tenterà di conquistare tutta l'Ucraina". Dal Presidente americano poi un affondo anche contro Zelensky. Nuovi raid russi su diverse città. Il Capo della Casa Bianca estende la sospensione dei dazi al 50% all'Unione Europea fino al 9 luglio dopo la telefonata con Ursula von der Leyen. "Pronti a colloqui rapidi", commenta lei. Raid israeliani senza sosta sulla Striscia di Gaza, più di 30 morti in una scuola che ospitava palestinesi sfollati. Per l'esercito si nascondevano terroristi. Elezioni amministrative in oltre 100 comuni. Si vota fino alle 15. Tra i capoluoghi le sfide di Genova e Taranto. Affluenza in calo di quasi 6 punti percentuali. È caccia al killer della donna trovata morta in casa con un coltello nella schiena, a Legnano, nel milanese. Si indaga tra i suoi clienti, al setaccio le telecamere di videosorveglianza. Il delitto di Garlasco: è battaglia di perizie sull'impronta sul muro attribuita ad Andrea Sempio. I legali di Alberto Stasi: "chiederemo la rilettura di tutti i reperti". L'infanzia, la mancata carriera calcistica, la nuova serie "Maschi veri", il cinema e poi il teatro. Pietro Sermonti si racconta a Stories, questa sera alle 21 su Sky Tg24. Gli ultimi verdetti in Serie A: Juve in Champions, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference. Oggi la parata scudetto del Napoli. E poi questa sera c'è Sinner al Roland Garros. .