I titoli di Sky Tg24 del 26 maggio: edizione delle 19

Medio Oriente, gli Stati Uniti smentiscono il sì di Hamas alla proposta di tregua, non si fermano i raid israeliani, oltre 30 morti in una scuola, tensioni a Gerusalemme. Sul fronte ucraino irritazione di Trump contro Putin e Zelensky. Il Presidente russo è impazzito se pensa di conquistare tutta l'Ucraina, dice, sul campo nuove incursioni russe. Comuni al voto, il centrosinistra verso la vittoria a Genova e Ravenna, Matera e Taranto al ballottaggio, si voterà nei giorni del referendum, l'8 e il 9/6. Il Governo pone la fiducia sul DDL sicurezza, scontri al corteo di Roma, i manifestanti hanno provato a forzare lo sbarramento delle forze dell'ordine. La donna trovata morta in casa Legnano, il marito si consegna ai Carabinieri, io non c'entro, l'uomo era ricercato con mandato d'arresto europeo per reati contro il patrimonio. Il delitto di Garlasco, battaglia di perizie sull'impronta sul muro attribuita ad Andrea Sempio. Chiederemo la rilettura di tutti i reperti, annunciano i legali di Alberto Stasi. A Napoli la festa per il quarto scudetto continua, in migliaia alla sfilata della squadra di Conte sul lungomare. Tennis questa sera esordio di Sirner al Roland Garros. Infanzia, la mancata carriera calcistica, la nuova serie Maschi veri, il cinema e il teatro. Pietro Sermonti si racconta a Stories questa sera alle 21 su Sky TG24. .