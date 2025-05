I titoli di Sky Tg24 del 26 maggio, edizione delle 8

Dazi, il Capo della Casa Bianca rinvia al 9 luglio le tariffe al 50% dopo la telefonata con Von der Leyen. "L'Unione Europea è pronta a colloqui rapidi", commenta lei. Pioggia di droni sull'Ucraina. "Putin è impazzito", scrive Trump. "La Russia cadrà se tenterà di conquistare tutto il Paese", ma il Presidente USA attacca anche Zelensky. Nella notte colpita una scuola a Gaza. Si aggrava il bilancio 25 i morti. Israele punta a conquistare il 75% della Striscia in 2 mesi. Perseveranza nel dialogo, l'appello del Papa. Comunali al voto in 126 città. Seggi aperti fino alle 15. Tra i capoluoghi le sfide di Genova e Taranto. Ieri affluenza al 43,8%, in calo di quasi 6 punti. Delitto di Garlasco, interviene Nordio: "dopo due assoluzioni è irragionevole una condanna senza rifare il processo", dice riferendosi a Stasi. Per i legali di Alberto, analisi tutte da rifare. Caccia al killer della 35enne trovata morta in casa con un coltello nella schiena nel milanese, si indaga tra i clienti della donna. Al setaccio gli ultimi appuntamenti. Ultimi verdetti in Serie A: Juventus in Champions, Roma in Europa League, Fiorentina in Conference, Empoli e Venezia in B. Oggi i campioni d'Italia sfilano sul lungomare di Napoli. Tennis, Roland Garros: oggi scende in campo Sinner. Tra gli italiani passano al 2°turno Musetti e Gigante. Jasmine Paolini soffre con la cinese Yuan, poi vince in 3 set. .