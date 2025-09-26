I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 19

00:01:38 min
|
1 ora fa

Mattarella alla Flotilla, fermatevi e accettate la mediazione, ma l'appello del capo dello Stato viene respinto, la portavoce rientra in Italia per un dialogo diretto con le istituzioni. Non si placa lo scontro politico in Italia. Per Tajani, non si può dire no al Presidente della Repubblica, attenti alle piazze, dice Piantedosi, nuove critiche dall'opposizione. Fischi e aula semivuota per Netanyahu all'assemblea dell'ONU e il premier israeliano respinge le accuse di genocidio e dice, termineremo il lavoro a Gaza per distruggere Hamas. Nuovo colpo di scena sul delitto di Garlasco. Indagato per corruzione l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, avrebbe accettato denaro per scagionare Andrea Sempio. Sequestro a Vittoria nel ragusano, rapito il figlio di un commerciante da una banda di banditi incappucciati, all'esame degli inquirenti le telecamere della videosorveglianza. L'omicidio di Cinzia Pinna in Gallura, attesa la convalida del fermo dell'imprenditore vinicolo di Arzachena Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto. Maxi operazione antipirateria della Procura di Catania ha sgominato il vertice dello streaming illegale italiano, arrestate 8 persone, coinvolti oltre 900.000 utenti. Tennis all'Atp di Pechino avanti Cobolli, Musetti e Paolini, dopo Berrettini eliminato anche Sonego, domani il numero due del mondo Sinner affronta il francese Atmane. .

Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commercialeMolfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
cronaca
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
00:01:39 min
| 6 minuti fa
pubblicità
Rapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arrestoRapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arresto
cronaca
Molfetta, rapina in gioielleria fermata da ex carabiniere
00:01:00 min
| 4 minuti fa
ERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore PaviaERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
cronaca
Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
00:02:27 min
| 1 minuto fa
ERROR! MCH RAPINA MOLFETTAERROR! MCH RAPINA MOLFETTA
cronaca
Rapina con sparatoria nel barese, 2 feriti e un arresto
00:01:36 min
| 2 ore fa
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su SarkozyModena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
cronaca
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
00:04:47 min
| 2 ore fa
ERROR! Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), ricerche senza sostaERROR! Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), ricerche senza sosta
cronaca
Diciassettenne sequestrato a Vittoria, ricerche senza sosta
00:01:25 min
| 3 ore fa
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostraSalone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
cronaca
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
00:02:04 min
| 3 ore fa
Balloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di PiacenzaBalloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di Piacenza
cronaca
Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:02:11 min
| 3 ore fa
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissimeGarlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
cronaca
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
00:00:20 min
| 5 ore fa
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro SempioGarlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
00:00:33 min
| 5 ore fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:01:22 min
| 6 ore fa
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commercialeMolfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
cronaca
Molfetta, tentata rapina con tre feriti nel centro commerciale
00:01:39 min
| 6 minuti fa
Rapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arrestoRapina con sparatoria nel Barese, 2 feriti e un arresto
cronaca
Molfetta, rapina in gioielleria fermata da ex carabiniere
00:01:00 min
| 4 minuti fa
ERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore PaviaERROR! Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
cronaca
Omicidio Chiara Poggi, indagato ex procuratore Pavia
00:02:27 min
| 1 minuto fa
ERROR! MCH RAPINA MOLFETTAERROR! MCH RAPINA MOLFETTA
cronaca
Rapina con sparatoria nel barese, 2 feriti e un arresto
00:01:36 min
| 2 ore fa
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su SarkozyModena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
cronaca
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
00:04:47 min
| 2 ore fa
ERROR! Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), ricerche senza sostaERROR! Diciassettenne sequestrato a Vittoria (Rg), ricerche senza sosta
cronaca
Diciassettenne sequestrato a Vittoria, ricerche senza sosta
00:01:25 min
| 3 ore fa
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostraSalone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
cronaca
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
00:02:04 min
| 3 ore fa
Balloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di PiacenzaBalloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di Piacenza
cronaca
Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza
00:01:00 min
| 3 ore fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:02:11 min
| 3 ore fa
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissimeGarlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
cronaca
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
00:00:20 min
| 5 ore fa
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro SempioGarlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
00:00:33 min
| 5 ore fa
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioniPirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
00:01:22 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità