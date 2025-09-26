I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 19

Mattarella alla Flotilla, fermatevi e accettate la mediazione, ma l'appello del capo dello Stato viene respinto, la portavoce rientra in Italia per un dialogo diretto con le istituzioni. Non si placa lo scontro politico in Italia. Per Tajani, non si può dire no al Presidente della Repubblica, attenti alle piazze, dice Piantedosi, nuove critiche dall'opposizione. Fischi e aula semivuota per Netanyahu all'assemblea dell'ONU e il premier israeliano respinge le accuse di genocidio e dice, termineremo il lavoro a Gaza per distruggere Hamas. Nuovo colpo di scena sul delitto di Garlasco. Indagato per corruzione l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, avrebbe accettato denaro per scagionare Andrea Sempio. Sequestro a Vittoria nel ragusano, rapito il figlio di un commerciante da una banda di banditi incappucciati, all'esame degli inquirenti le telecamere della videosorveglianza. L'omicidio di Cinzia Pinna in Gallura, attesa la convalida del fermo dell'imprenditore vinicolo di Arzachena Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto. Maxi operazione antipirateria della Procura di Catania ha sgominato il vertice dello streaming illegale italiano, arrestate 8 persone, coinvolti oltre 900.000 utenti. Tennis all'Atp di Pechino avanti Cobolli, Musetti e Paolini, dopo Berrettini eliminato anche Sonego, domani il numero due del mondo Sinner affronta il francese Atmane. .