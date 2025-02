I titoli di Sky TG24 del 26/02/2025, edizione delle 8

Ucraina, Kiev ha concordato i termini dell'accordo sui minerali strategici con gli Stati Uniti. Venerdì Zelensky sarà a Washington da Trump per la firma. L'Europa accelera sulla difesa comune. Oggi videocall dei 27, domenica l'incontro a Londra. Palazzo Chigi apre all'invio di truppe in Ucraina, ma solo con l'ONU. Medio Oriente, nelle prossime ore il rilascio dei 602 prigionieri palestinesi in cambio dei corpi di 4 ostaggi israeliani deceduti. Stamattina i funerali della famiglia Bibas. Respinta la mozione di sfiducia a Santanchè. La Ministra in Aula alla Camera: "Valuterò le dimissioni da sola e nel rispetto di Meloni". Proteste dalle Opposizioni. Papa Francesco ricoverato al Gemelli, "Condizioni critiche ma stazionarie e nessuna nuova crisi respiratoria", fanno sapere i medici. La prognosi resta riservata. Disastro ferroviario di Pioltello, una sola condanna e 8 assoluzioni. Nel deragliamento del treno Cremona-Milan di luglio 2018 morirono 3 donne. Criminalità giovanile, operazione della Polizia in tutta Italia. Arrestati 60 maggiorenni e 13 minorenni. Altri 142 giovani denunciati per ricettazione. Coppa Italia, l'Inter elimina la Lazio e vola in semifinale dove sarà derby con il Milan. Alle 21:00 Juventus Empoli. Premier League "no stop" su SKY Sport, stasera 5 match. .