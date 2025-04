I titoli di Sky TG24 del 26/04/2025 edizione delle 7

Oggi i funerali solenni del Papa, alle 10 a San Pietro, oltre 250mila persone hanno reso omaggio alla salma in tre giorni, speciale in diretta su Skytg24. 160 delegazioni per le esequie, Trump ha confermato che incontrerà Meloni, ma limiterà i bilaterali incerta la presenza di Zelensky, Stermer e Orban ricevuti ieri a Chigi. Capitale blindata tra Green Zone e Area of Limits, imponente il dispositivo di sicurezza. Il feretro sarà portato a passo d'uomo alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Continuano gli incontri dei cardinali in vista del conclave più internazionale della storia, 135 porporati con diritto di voto, due non parteciperanno per motivi di salute. 80 anni fa la liberazione, le parole di Mattarella: è sempre a tempo di resistenza. Meloni: la nazione onora i valori negati dal fascismo piazze piene a Milano e Roma. Incontro produttivo tra l'inviato americano Witkov e Putin al Cremlino per il New York Times, Kiev ha preparato una controproposta di compromesso per la pace. Nel torinese si segue la pista passionale per il duplice omicidio seguito da suicidio, il killer che ha ucciso una coppia di fidanzati da mesi perseguitava la vicina di casa. Tennis a Madrid oggi cinque azzurri in campo e poi la sfida Arnaldi-Djokovic. Moto GP in Spagna qualifiche alle 10:50, gara sprint alle 15. Tutto live su Sky. .