I titoli di Sky TG24 del 27 aprile, edizione delle 13

Una Messa celebrata dal Cardinal Parolin, e poi l'omaggio di migliaia di fedeli alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, una rosa bianca sulla lapide e Parolin ai ragazzi a San Pietro: vi trasmetto l'abbraccio del pontefice. Domani di nuovo gli incontri delle congregazioni generali dei cardinali, si deciderà, la data di inizio del conclave, tra il 5 e il 10/05. Resta da sciogliere il nodo della partecipazione di Becciu. Gli spiragli di pace per l'Ucraina. Dopo l'incontro tra Trump e Zelensky, tra le navate della Basilica di San Pietro, vederli parlare di pace ha un significato enorme. Lite in piazza a Monreale a colpi di pistola, tre morti e due feriti, la sparatoria nata forse per futili motivi, indaga la Procura di Palermo, due giovani sotto interrogatorio. Medio Oriente, la delegazione di Hamas lascia il Cairo dopo la nuova proposta di tregua con Israele, almeno 40 morti nei raid, a Gaza, si aggrava il bilancio dell'esplosione al porto in Iran. Vancouver, auto sulla folla durante la festa della comunità filippina, almeno nove morti, arrestato, l'uomo che era alla guida, un trentenne con problemi mentali non è terrorismo per la polizia. Oggi torna in campo la Serie A dopo i rinvii per la morte del Papa, alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Monza live su Sky Sport Calcio. Stasera alle 20:45 Napoli Torino. Moto GP in Spagna alle 14 la gara, Quartararo parte in pole, tennis a Madrid Arnaldi elimina Djokovic e conquista il terzo turno. Avanti anche Berrettini Musetti, tutto live su Sky. .