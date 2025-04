I titoli di Sky TG24 del 27 aprile: edizione delle 19

A Santa Maria Maggiore a Roma, l'omaggio dei fedeli sulla tomba di Papa Francesco nella messa in suffragio del pontefice, il cardinale Parolin dice vi trasmetto il suo abbraccio. Domani in Vaticano la congregazione generale dei cardinali, subito dopo l'atteso annuncio dell'inizio del conclave. Il voto fra il 5 e il 10/05. Dopo lo storico incontro a San Pietro fra Trump e Zelensky, si aprono spiragli di pace per l'Ucraina. Per Mosca, UE e Kiev vogliono ostacolare i piani USA. Far West a Monreale alle porte di Palermo, tre morti e due feriti in gravi condizioni. Una sparatoria nata per futili motivi. Tra le vittime anche un passante e diverse persone interrogate. Medio Oriente nuove trattative per la tregua a Gaza, almeno 40 morti negli attacchi sulla Striscia, colpito un palazzo nel sud di Beirut si aggrava il bilancio dell'esplosione nel porto dell'Iran. Vancouver, arrestato l'uomo che a bordo di un'automobile ha travolto e ucciso, nove persone che partecipavano a una festa, per la polizia non si tratta di terrorismo. Serie A di calcio la Roma batte l'Inter, i nerazzurri stasera possono essere superati dal Napoli. Vittoria anche per Milan e Fiorentina in campo Juventus-Monza. Moto GP a Jerez vince Alex Marquez, Masters 1000 di tennis a Madrid, Paolini eliminata al terzo turno. Domani in campo Musetti, Arnaldi e Berrettini. .