I titoli di Sky TG24 del 27 febbraio 2025, edizione ore 8

Trump attacca l'Europa formata per truffare gli Stati Uniti e annuncia dazi al 25% su merci e auto. La replica UE: siamo una manna per l'America, reagiremo con fermezza. Ucraina vicino l'accordo sui minerali strategici. Domani Zelensky in Casa Bianca pretenderà garanzie di sicurezza Kiev mai nella Nato, dice Trump. Meloni frena su invio truppe. Hamas ha consegnato le bare con i quattro corpi degli ostaggi israeliani in cambio la liberazione dei prigionieri palestinesi. Trump posta video shock sulla Riviera di Gaza. Monito di Mattarella: il CSM contribuisca alla serenità tra le istituzioni, ha detto il presidente. Oggi sciopero dei magistrati contro la separazione delle carriere. Quattordicesimo giorno di ricovero per Papa Francesco ulteriore lieve miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Rientrata l'insufficienza renale. 'Ndrangheta operazione dei carabinieri tra Catanzaro, Monza Brianza e Arezzo. 22 indagati, 12 ora sono in carcere, 10 ai domiciliari con braccialetto elettronico. Coppa Italia, Juve KO ai rigori. Empoli in semifinale. Serie A, alle 20:45 recupero della nona giornata Bologna-Milan. Formula 1, Norris il più veloce nei test in Bahrain. MasterChef in quattro si contendono la vittoria Anna, Jack, Mary e Simone, Ospite della serata lo chef Mauro Colagreco. Appuntamento con la finale alle 21:25 su Sky Uno. .