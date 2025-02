I titoli di Sky Tg24 del 27 febbraio, edizione delle 13

L'Europa replica alle accuse di Trump, non è stata creata per fregare nessuno, dice Tusk, il Tycoon annuncia il 25% di dazi su auto e altre merci UE. Ucraina, l'accordo sui minerali definire. Domani Zelensky a Washington e domenica al vertice di Londra sulla difesa comune europea. Oggi Starmer atteso alla Casa Bianca. Medioriente, con la consegna degli ultimi quattro corpi di ostaggi israeliani e liberazione di detenuti palestinesi, si chiude la prima fase della tregua. Sciopero contro la riforma della giustizia a Roma flashomob dei magistrati con in mano la Costituzione Non è contro qualcuno ma a difesa della Carta, spiega l'ANM. Papa Francesco ricoverato al Gemelli, ha trascorso bene la notte, di umore buono e sa delle preghiere per lui. Oggi verrà sottoposto a nuove analisi. Hackman trovato morto in casa con la moglie, al cane di famiglia. La polizia al momento esclude un atto criminale. MasterChef, stasera la finale in quattro si contendono il podio, Jack, Anna, Mary e Simone. Appuntamento alle 21:15 su Sky Uno Formula1, Barahain test Ferrari con Hamilton, Coppa Italia, Juve eliminata dall'Empoli, toscani in semifinale Stasera Serie A, il recupero Bologna-Milan. .