I titoli di Sky TG24 del 27 giugno 2025, edizione ore 13

Trump apre un rinvio dell'aumento sui dazi, annuncia l'accordo con la Cina, pronti a un'intesa, ma tutte le opzioni sono sul tavolo dice Von der Leyen, leader europei divisi. Medio Oriente, almeno 18 i morti nell'attacco israeliano al mercato di Gaza per Netanyahu, la vittoria sull'Iran, apre all'opportunità di espandere gli accordi di pace. Adescava bambine sui social, 44 enne arrestato, a Viterbo, la denuncia partita dai genitori di due sorelle di 9 e10 anni, costrette a inviare su Snapchat foto e video di natura sessuale. Nel torinese uccide la compagna coltellata e si toglie la vita in un lago, l'omicidio forse dopo una lite, sul corpo della donna, trovate numerose ferite. È attesa la sentenza per la strage di Paderno Dugnano, la Procura ha chiesto vent'anni al ragazzo che ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello all'epoca dei fatti era minorenne. 45 anni fa la strage di Ustica Mattarella chiede di cercare la verità, dalle carte della richiesta di archiviazione emergono nuove prove sulla presenza di un Mig libico vicino al DC9. Il giorno delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, oggi la cerimonia sull'isola di San Giorgio Maggiore, sfilata di VIP in laguna, 200 gli invitati. Cono d'Ombra la storia di Dennis Bergamini, la docuserie Sky sulla misteriosa morte del giovane calciatore del Cosenza, le prime due puntate oggi e domani al 21.00 su Sky TG24. .