I titoli di Sky TG24 del 27 giugno 2025, edizione ore 8

La Casa Bianca apre un rinvio dell'aumento dei dazi previsto il 09/07 per Von der Leyen, ogni opzione resta sul tavolo e Trump annuncia un accordo con la Cina. Il Consiglio Europeo si divide sulla condanna di Israele, prorogate le sanzioni contro la Russia, sulle spese per la Difesa Meloni chiede più flessibilità. In Medio Oriente 18 morti in un raid israeliano al mercato di Gaza, il Ministro degli Esteri di Teheran ammette, "Dopo l'attacco americano gravi danni ai nostri siti nucleari". La strage familiare di Paderno Dugnano nel Milanese attesa nelle prossime ore la sentenza per il 18 enne che ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello 12 enne. Storica sentenza a Vicenza nell'indagine per inquinamento di acque da PFAS, emesse 11 condanne e quattro assoluzioni per un totale di 141 anni di carcere. Oggi le nozze di Jeff Bezos con Lauren Sanchez sull'isola di San Giorgio, sfilata di VIP in laguna per il primo blindatissimo mega party, proteste e tensioni in Piazza San Marco. Il Cono d'Ombra la storia di Dennis Bergamini, il giovane calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989 le prime due puntate della docuserie Sky, in onda alle 21 su Sky TG24 e Sky Crime. Al Mondiale per club la Juve sconfitta per 5-2 dal City bianconeri agli Ottavi contro il Real Madrid, oggi il sorteggio per Wimbledon. .