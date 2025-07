I titoli di Sky TG24 del 27 luglio 2025 - edizione h13

Israele é sotto la pressione internazionale, annuncia una tregua umanitaria e lancia aiuti sulla striscia, il Papa nell'Angelus dice sono preoccupato per Gaza schiacciata dalla fame. La trattativa sui dazi, oggi in Scozia, l'incontro tra Trump e von der Leyen che dovrebbe sancire l'intesa sulle tariffe al 15 percento, Bruxelles sarebbe comunque pronta a cedere sulla web tax. La guerra in Ucraina nella notte, attacchi russi su Kharkiv, Zaporitsja e Sumy Rubio avverte Mosca Donald Trump sta perdendo la pazienza con Putin Le forze dell'ordine dell'ordine ricercano i No Tav che ieri in Val di Susa hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità e hanno bloccato l'autostrada. Per Meloni sono atti da punire con fermezza. E' stata aperta un'inchiesta sulla morte di una bimba di 11 anni deceduta ieri in un ospedale di Palermo aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Lavoravano in nero e senza sicurezza a Napoli ci sono quattro indagati per la morte di tre operai precipitati da un montacarichi, lunedì previste le autopsie sui corpi delle vittime. Legambiente lancia l'allarme incendi in Italia nei primi sette mesi del 2025 bruciati oltre 30mila ettari di territorio, Sicilia e Calabria sono le regioni più colpite. E poi c'è lo sport con il Gran Premio di Formula Uno in Belgio, Norris che partirà in prima fila sul circuito di Spa, dietro al pilota britannico Piastri e Leclerc, la gara live alle 15 su Sky Sport. .