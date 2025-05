I titoli di Sky TG24 del 27 maggio: edizione delle 13

Meloni all'assemblea degli industriali, "L'Italia torna attrattiva per gli investimenti stranieri", la Premier accoglie l'appello di Orsini sul costo dell'energia "Servono interventi urgenti" Il Centro Sinistra vince il primo turno a Genova e Ravenna Schlein "Uniti si vince" la replica della Maggioranza "Voto locale non c'è una lettura nazionale". Via ai limiti gittata, le armi per l'Ucraina e il Cancelliere tedesco "Siamo minacciati, ci difendiamo" Mosca replica "Berlino sprofonderà nel baratro come Kiev". Oriente, stallo sul cessate il fuoco, rilascio ostaggi Netanyahu "Porteremo a casa tutti vivi o morti". Bufera sulla fondazione degli aiuti. E' ancora caccia al killer della donna trovata morta in casa a Legnano, nel milanese escluse colluttazione rapina, estraneo all'omicidio il marito arrestato per altri reati. Meno violenza e più affari, così cambia la mafia nella relazione della DIA al Parlamento, cresce l'interesse della 'Ndrangheta al controllo delle grandi opere si legge. Auto sulla folla durante la parata per la vittoria Liverpool 50 feriti due sono gravi, arrestato un 53 enne britannico, escluso il terrorismo. Il Napoli, campione d'Italia ricevuto da Papa Leone XIV, Roland Garros esordio vincente per Sinner, secondo turno Federa Gasquet, oggi in campo anche Cobolli e Arnaldi. .