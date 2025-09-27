I titoli di Sky TG24 del 27 settembre, edizione delle 19

La Global Flotilla prosegue la sua missione verso Gaza, aperti a trattative concrete, dice la portavoce, rientrata a Roma dopo l'appello di Mattarella. Clima più disteso dopo le esternazioni del Capo dello Stato, Tajani sottolinea l'approccio positivo delle opposizioni Bene la mediazione per gli aiuti dice Schlein Manifestazioni pro-Palestina in diverse città italiane, scontri e tensione al corteo di Torino con i manifestanti che volevano bloccare l'aeroporto di Caselle, prevista a Genova, una fiaccolata. All'ONU il Ministro degli Esteri Lavrov chiarisce: non intendiamo attaccare la NATO, ma risponderemo a qualunque aggressione. Mosca sconsiderata il duro attacco dell'alleanza atlantica. Garlasco, nuovi risvolti dopo l'iscrizione tra gli indagati dell'ex procuratore di Pavia Venditti, accusato di avere favorito Sempio, nulla da nascondere, rifarei. Tutto dice il magistrato a Sky TG 24. Dai grandi classici alle novità da X Factor, alla seconda serie di Money Road, presentati nuovi palinsesti della nuova stagione di Sky tra informazione show e serie TV. Anticipi del sabato di Serie A, pari nel derby lombardo tra Como e Cremonese in campo Juve e Atalanta, stasera su Sky Sport c'è Cagliari Inter. Mondiali di volley nelle Filippine, gli azzurri superano la Polonia tre a zero in semifinale, e raggiungono la Bulgaria in finale in programma domani alle 12:30. .