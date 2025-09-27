I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 13

La Flotilla resta diretta a Gaza, ma si tratta dopo l'appello di Mattarella, ad accettare la mediazione del patriarcato di Gerusalemme, la portavoce italiana a Roma per colloqui. Maggioranza e parte dell'opposizione invitano ad ascoltare il Capo dello Stato, Tajani si dice disponibile a incontrare gli attivisti, vicini a loro in ogni caso, dice Conte. I media intanto rivelano il piano per far cessare la guerra che Trump presenterà a Netanyahu, Hamas smentisce il suo sì, nella Striscia di Gaza da stamani oltre 40 vittime. Garlasco nuovi risvolti dopo l'iscrizione tra gli indagati l'ex procuratore di Pavia ha accusato di aver favorito Sempio, nulla da nascondere, rifarei tutto, dice il magistrato a Sky TG24. Indagini in corso sul sequestro lampo di Vittoria nel ragusano, sta bene la vittima, un ragazzo di 17 anni, nessun rapporto con la malavita, dice il padre. Maltempo su varie zone d'Italia nell'ultimo weekend di settembre. è allerta arancione in Lombardia, gialla in altre sei regioni, in serata le piogge attese anche al sud. MotoGP arriva il riscatto di Bagnaia nel Gran Premio del Giappone, l'azzurro conquista la pole e vince la sprint. Sinner vince e va ai quarti del torneo ATP di Pechino. La Serie A torna in campo con tre anticipi alle 15 Como Cremonese, alle 18 Juventus Atalanta, alle 20:45 Cagliari Inter e il match sarà sarà live sui canali Sky. .

