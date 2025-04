I titoli di Sky TG24 del 28 aprile 2025, edizione ore 8

In Vaticano alle 09:00 la nuova congregazione generale dei cardinali attesa per l'annuncio della data di inizio del conclave, il via alle votazioni tra il 05 e il 10 maggio. Già in 60mila a Santa Maria Maggiore per l'omaggio alla tomba del Papa, facciamo vivere la sua eredità, il monito del cardinale Parolin alla folla riunita per il Giubileo degli adolescenti. Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea, scrive Trump dopo l'incontro di Roma, poi attacca Putin, e dopo i primi 100 giorni da presidente il Tycoon precipita nei sondaggi. È accusato di strage il diciannovenne fermato per il triplice omicidio in piazza Monreale, una banale lite forse il movente, una delle vittime avrebbe fatto da scudo alla fidanzata. Si complica il risico bancario, Mediobanca lancia un'offerta per l'acquisizione di Banca Generali, la fusione finanziata dalla vendita di una quota del leone di Trieste, per 6,3miliardi. Insulti social a Liliana Segre dopo il 25/04 a Pesaro, parole vergognose, la condanna di La Russa e Fontana. Solidarietà dal mondo politico. Serie A il Napoli batte il Torino e vola in testa KO dell'Inter in casa con la Roma, Tennis Master 1000 di Madrid, oggi in campo Musetti, Arnaldi e Berrettini fuori Paolini. Il flamenco, la danza classica, l'arte, dopo il successo del tour negli Stati Uniti e in Italia, il ballerino spagnolo Sergio Bernal si racconta stories. Appuntamento alle 21 su Sky TG 24. .