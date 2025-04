I titoli di Sky TG24 del 28 aprile: edizione delle 19

Il massiccio blackout elettrico che ha colpito Spagna e Portogallo. Dopo il caos la situazione va lentamente verso la normalità. Sanchez dice, non sappiamo ancora la causa. Inizierà il 7/5 il conclave che sceglierà il nuovo pontefice. Becciu verso il passo indietro. A Santa Maria Maggiore prosegue l'omaggio dei fedeli alla tomba di Francesco. La guerra in Ucraina. Putin annuncia una tregua dall'8 al 10/5. Kiev replica, scatti subito e duri un mese, la Casa Bianca chiede invece che sia permanente. Colpo di scena nel risiko bancario italiano, Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio su Banca Generali da 6,3 miliardi di €, operazione prevista tra settembre e ottobre. La sparatoria di Monreale che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due. E' caccia ai complici del 19enne fermato che ha confessato gli omicidi. Dramma a Mondragone nel Casertano, si ferma a fare benzina e viene ucciso a colpi di pistola, i Carabinieri hanno fermato un sospettato, un uomo sospettato di essere l'autore dell'omicidio. Serie A, sono in campo Udinese e Bologna, alle 20:45 Parma vs Lazio e Verona vs Cagliari. Al Masters 1.000 di Madrid va avanti Arnaldi, cancellati per blackout gli altri incontri. Il flamenco, la danza classica e l'amore per l'arte. Dopo il successo del tour negli Stati Uniti e in Italia il ballerino Sergio Pernal si racconta a Stories questa sera alle 21 su Sky TG24. .