I titoli di Sky Tg24 del 28 febbraio, edizione delle 13

Zelenski a Washington oggi incontra Trump. Sul tavolo accordo sui minerali e futuro dell'Ucraina, si evita il ritorno di Putin avverte Starmer. Dalle 17 speciale su Sky Tg Ventiquattro in Medio Oriente indagine dell'esercito israeliano sugli attacchi del 7 ottobre. L'intelligence ha fallito. Sottovalutata Hamas. A Il Cairo riprendono i colloqui sulla tregua. Caro bollette, approvato il decreto da tre miliardi con agevolazioni per imprese e famiglie. Mantenuti gli impegni, dice Giorgia Meloni. Restano critiche le opposizioni. Operazione dell'Europol contro la pedopornografia, contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Venticinque arresti, arresti e perquisizioni anche in un'altra retata in Italia. Processo d'appello per Alessia Pifferi. Disposta una nuova perizia psichiatrica. La donna, che non era in aula accusa. Sono stata picchiata dalle altre detenute a Vigevano. Papa Francesco ricoverato al Gemelli dopo un'altra notte tranquilla, ha fatto colazione, ha letto i quotidiani, continua la fisioterapia respiratoria, riferiscono fonti vaticane. Per la polizia di Santa Fe G. Hackman e la moglie erano morti da tempo. Sono stati ritrovati ieri senza vita nella loro abitazione. Aperte tutte le piste investigative. Serie A il Bologna batte il Milan nel recupero della nona giornata. Stasera Fiorentina vs Lecce per la ventisettesima. La Moto GP riparte dalla Thailandia tutta live su Sky. .