I titoli di Sky TG24 del 28 giugno 2025, edizione ore 13

Il nodo dazi, il presidente americano avverte l'Europa, Bruxelles imparerà a non essere cattiva con noi, dice, si tratta sui tempi, si punta a chiudere entro il 9 luglio. la Corte Suprema americana limita i poteri dei tribunali, non possono bloccare gli ordini esecutivi a livello nazionale. Trump esulta vittoria gigantesca, metteremo fine allo ius soli. Medio Oriente, esplosioni a Teheran prima dei funerali di militari e scienziati uccisi da Israele. Trump nega l'esistenza di un piano sul nucleare e annuncia presto la tregua a Gaza. La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza per la Suprema Corte ci sono dubbi di costituzionalità e mancano i requisiti di urgenza, il ministro Nordio si dice incredulo. Condannato a vent'anni di carcere il ragazzo che uccise a coltellate padre, madre e fratello a Paderno Dugnano nel 2024 all'epoca dei fatti era minorenne. È il giorno del Budapest Pride, Orban minaccia conseguenze legali per chi partecipa. Alla manifestazione anche parlamentari italiani, tra cui Schlein e Calenda, corteo anche a Milano. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno detto sì. La cerimonia in una cornice da sogno sull'isola di San Giorgio Maggiore tra 200 invitati VIP, stasera ultimo party all'Arsenale. Torneo di Wimbledon per Sinner derby con Nardi all'esordio, super weekend di motori, su Sky con il Gran Premio d'Austria di Formula Uno e la Moto GP in Olanda. .