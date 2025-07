I titoli di Sky TG24 del 28 luglio 2025 - edizione h8

Stati Uniti e Unione Europea trovano l'accordo sui dazi dalla Scozia, Trump e von der Leyen annunciano l'intesa per tariffe al 15%, previste delle esenzioni e delle eccezioni. "Bene l'accordo scongiurato lo scontro tra le due sponde dell'Atlantico", scrive Meloni con Tajanni e Salvini, il governo chiede comunque sostegno a Bruxelles, critiche e le Opposizioni. Medio Oriente, nella Striscia di Gaza sono arrivati i primi aiuti dal cielo e da terra, ma la strage non si ferma, decine di vittime negli ultimi raid israeliani. Intanto verso il rimpatrio i due attivisti italiani sulla Freedom Flottiglia bloccata da Israele, 38 ex ambasciatori scrivono a Meloni riconoscere la Palestina. Diversi incidenti mortali nell'ultima domenica di luglio, il più grave causato da un'auto contromano sull'A4 Milano - Torino vicino a Novara, quattro vittime e un ferito. Fiamme e spiagge a Villa Simius Sardegna, con le vie di fuga bloccate e 200 bagnanti sono stati salvati via mare e non si sono registrati feriti. Dopo il gran caldo arrivano i temporali, dal nord al centro, in 12 regioni oggi è allerta gialla per le forti piogge e i fenomeni più intensi attesi sul versante adriatico. Formula Uno in Belgio vince Piastri davanti a Norris, terzo Leclerc, argento per la staffetta 4X100 ai mondiali di nuoto, trionfo delle azzurre di Velasco nella Nation League. .