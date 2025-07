I titoli di Sky TG24 del 28 luglio, edizione delle 13

Dazi al 15% per le esportazioni negli Stati Uniti, accordo in Scozia tra Trump e Von der Leyen, borse europee in rialzo dal 04/08 contro dazi europei sospesi. È un'intesa positiva senza effetti devastanti", è il commento di Giorgia Meloni da Addis Abeba, per la premier è importante studiare i dettagli dell'accordo perché dice "C'è ancora da battersi". Per il tedesco Merz "E' stata evitata un'inutile escalation", più critica invece Parigi, secondo cui l'Europa ha deciso di sottomettersi. "Trump si è mangiato Von der Leyen" commenta ironico Orban. In Medio Oriente Netanyahu insiste "Non c'è fame a Gaza, aiuti sempre consentiti" ma l'emergenza umanitaria peggiora, solo ieri 100 persone sono state uccise mentre cercavano aiuti. I dati dell'Osservatorio Antigone sulle carceri, l'associazione mette in luce il sovraffollamento e l'aumento delle detenzioni di minori, ancora alto il numero dei suicidi. È stato trovato l'accordo per un cessate il fuoco incondizionato dalla mezzanotte tra Thailandia e Cambogia, gli scontri tra i due Paesi fino alle prime ore di questa mattina. Un'estate in pausa, aria fresca su tutta l'Italia, forte maltempo previsto al centro e sulla Puglia, mari molto mossi, il caldo tornerà soltanto nel fine settimana. Poi c'è la Formula Uno, in Belgio vince Piastri davanti a Noris terzo Leclerc, mondiali di nuoto argento per la staffetta 4x100, ma anche la pallavolo con le azzurre di Velasco, che trionfano nella Nations League. .