I titoli di Sky TG24 del 28 maggio: edizione delle 13

Uccisa a 14 anni ad Afragola, al culmine di una lite. L'ex fidanzato di 19 anni, Alessio Tucci, confessa il femminicidio. A incastrarlo un video a circuito chiuso. 600 giorni dal 7 ottobre, Tajani alla Camera: "il Governo sostiene Gaza, ma no all'antisemitismo". Le opposizioni preparano il corteo del 7 giugno. Nuovo appello del Papa alla pace. Le pressioni internazionali non fermano i raid israeliani su Gaza, almeno 20 i morti. Attacchi Houthi dallo Yemen, Netanyahu accusa ancora l'Iran. Il conflitto in Ucraina, pioggia di droni russi con forti esplosioni a Kharkiv. Zelensky propone un trilaterale con Putin e Trump. Il Presidente ucraino in visita a Berlino da Merz. Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. "Si apre un nuovo, entusiasmante, capitolo", le sue prime parole. "Ha profonda conoscenza del gruppo", assicura John Elkann. Il benzinaio ucciso a coltellate per una rapina sul litorale romano, si cerca ancora il responsabile. Attivati numerosi posti di blocco in zona. La stretta sui visti agli studenti stranieri negli atenei degli Stati Uniti, consolati e ambasciate stanno sospendendo le procedure. Proteste ad Harvard dopo il blocco di altri 100 milioni di fondi. Secondo turno al Roland Garros, in campo Musetti contro il colombiano Galan. Oggi in campo anche Gigante e Jasmine Paolini. Conference League, stasera su Sky la finale tra Betis Siviglia e Chelsea. .